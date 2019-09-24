Путин отметил несомненный успех атомщиков при создании новейшего вооружения

Создание вооружения нового поколения, которое может надолго обеспечить стратегический баланс в мире, является одним из несомненных успехов атомной отрасли России, говорится в приветственном слове президента Владимира Путина.

Приветствие на торжественном мероприятии ко Дню работника атомной промышленности зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России, глава набсовета «Росатома» Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».

«В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы, мужественные, увлеченные избранным делом люди – ученые, конструкторы, инженеры, представители других специальностей», – отметил Путин.

По его словам, благодаря их «напряженному творческому труду», а также «ярким, прорывным достижениям и успехам» удалось создать потенциал отрасли и открыть «уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт». Работники отрасли открыли возможности «эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения».

«Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые эволюционные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках», – подчеркнул Путин.

В приветствии также указывается на еще один «несомненный успех нынешнего поколения атомщиков» – речь идет о «создании вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед».

Кроме того, выделены «развитие атомной генерации по самым современным требованиям безопасности, разработка реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего», а также завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Путин указал, что атомщики сделали значимый вклад и в «развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания».

Он уверен, что работники отрасли и дальше будут «приумножать замечательные профессиональные традиции и честно и добросовестно трудиться на благо России и ее граждан».

Ранее Путин говорил, что Россия, разрабатывая новые виды вооружений, не добивается преимуществ, а сохраняет паритет ради стратегического баланса.