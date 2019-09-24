Посольство США отказалось комментировать ситуацию с визами для делегации России

Посольство США в связи с появлением данных о невыдаче американских виз части делегации России для участия в Генассамблее ООН заявило, что не комментирует процесс подачи заявок.

В заявлении дипмиссии сказано, что, согласно правилам, посольство не комментирует «частные случаи подачи заявок на получение визы в США», передает РИА «Новости».

Напомним, 10 человек из российской делегации, которые должны были принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, не смогли получить визы США в срок. Москва выразила Вашингтону протест из-за ситуации с визами. Кремль пообещал жесткую ответную реакцию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН».

Она указала, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя.

Кроме того, не получили американские визы несколько членов делегации Ирана.

Сессия Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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