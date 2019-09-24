Россияне остались довольны летними отпусками

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди россиян на тему летнего отпуска и выявил, что 71% опрошенных довольны отдыхом, рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

«71% россиян сказали, что они довольны отпуском, 28% – скорее недовольны. <...> Главной причиной недовольства отпуска россияне назвали невозможность поехать туда, куда хотелось бы», – передает ТАСС слова Родина.

По результатам социологов, 33% россиян этим летом брали отпуск, но остались дома, 27% отдыхали на даче, 11% путешествовали по городам России, 8% выезжали за границу, 6% отдыхали на курортах Краснодарского края и 4% провели лето в Крыму. При этом 20% россиян в отпуск не уходили.

При этом 80% россиян не обращались в туристические фирмы.

По словам Родина, 37% россиян предпочитают активный вид отдыха: походы, рыбалка, охота, 36% отдохнули бы на даче, 33% выбрали бы познавательный отдых, экскурсии, 30% - отдых дома, 27% - пляжный отдых, 16% - лечение в санаториях, 7% отправились бы в дома отдыха и пансионаты.

«В последние три года ожидания россиян относительно своих трат очевидным образом выше тех реальных трат, которые потом приходятся на бюджет одного члена семьи. Когда мы спрашивали весной, сколько вы предполагаете, что вы потратите, нам россияне сказали, что в среднем они собирались потратить 43 тыс. рублей на одного человека. Конкретные ожидания оказались ниже. В результате в среднем россияне на одного члена семьи потратили, если округлить, 34 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» слова Родина.

Он добавил, что больше всего своим отдыхом летом 2019 года довольны побывавшие в Крыму.

«Задали вопрос: скажите, довольны ли вы тем, как в итоге отдохнули в этом году, или недовольны. 28% нам россиян сказали, что все-таки остались недовольны тем, как отдохнули, но, безусловно, не может не радовать цифра, что 71% сказали, что они все-таки довольны», – отметил Родин.

По его словам, самыми довольными оказались те, кто отдыхал в Крыму – 97%, на вторых местах по степени удовлетворенности расположились те, кто отдыхал за границей (94%) и в другом городе России (94%), на третьем месте – те, кто отдыхал в Краснодарском крае (90%), на четвертом месте - отдыхавшие на даче (77%) и на пятом месте - те, кто отдыхал дома (55%).



«Мы попросили ответить, ... чем вас привлекает отдых в Крыму.... Большинство нам ответили - 20%, что красивое, чистое море, песчаные пляжи. Далее 17% ответили нам, что нравится природа - красивые, хорошие места, горы, еще 14% нам ответили, что в качестве приоритета видят благоприятный климат, чистый воздух, тепло и солнце, 8% выделили исторические места, достопримечательности, парки, архитектура и 4% отметили, что в целом они были в Крыму, им все нравится, хорошо и хочется еще вернуться», – добавил Родин.

Инициативный всероссийский опрос « ВЦИОМ - Спутник» был проведен 15-16 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 11 сентября посол России в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что почти 90 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона.