Стала известна зарплата депутатов Мосгордумы

Заработная плата депутата Мосгордумы составляет порядка 200 тыс. рублей, рассказал спикер столичного парламента Алексей Шапошников.

По регламенту Мосгордумы, зарплату получают только председатель, его заместители и председатели профильных комиссий.

«Депутат получает заработную плату около 200 тыс. рублей... Не все. Заработную плату получает председатель, его заместители и руководители профильных комиссий, их сейчас 14», – передает РИА «Новости» слова Шапошникова в эфире радиостанции «Вести FM».

Ранее представители оппозиционных блоков на заседании Мосгордумы поставили вопрос об увеличении финансирования, в том числе назначении за свой труд заработной платы.

Напомним, в четверг политолог Павел Данилин выразил надежду, что «Единая Россия» не пойдет на поводу у корыстных интересов отдельных депутатов Мосгордумы.