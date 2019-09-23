В Шереметьево тягач столкнулся с самолетом

Тягач с контейнерными телегами столкнулся с самолетом A320 авиакомпании Air Astana в аэропорту Шереметьево, информации о пострадавших нет, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Подтверждаю. Других подробностей нет», – передает РИА «Новости» слова представителя пресс-службы авиакомпании.

Дополнительная информация появится во вторник, сказал представитель авиаперевозчика.

Ранее СМИ сообщили о том, что тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320.