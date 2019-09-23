Богомолов решил снять Собчак в сериале про маньяка

Телеведущая Ксения Собчак появится в новом сериале своего супруга Константина Богомолова «Хороший человек» про «ангарского маньяка».

Участие телеведущей в съемках пресс-служба видеосервиса Start анонсировала в Instagram. Кого именно сыграет Собчак в сериале, пока неизвестно, но наравне с ней участие будут принимать и такие актеры, как Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Александр Семчев.

Главного героя сыграет Никита Ефремов, роль следователя исполнит Юлия Снигирь.

По сюжету в маленький городок Рубежный приезжает столичный следователь Евгения Ключевская. Правоохранитель должна будет проверить, действительно ли в населенном пункте проживает серийный убийца. Помимо поиска обвиняемого, Ключевской предстоит разобраться в перипетиях между жителями города – каждый из них что-то скрывает.

В основу сценария легла реальная история бывшего милиционера Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства, теперь же его обвиняют еще по 60 эпизодам.

Всего, по версии следствия, он совершил на территории Иркутской области не менее 84 преступлений за 20 лет. В середине декабря 2017 года его дело поступило в суд.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, состоялась свадьба Собчак и Богомолова. Молодожены катались в открытом катафалке. Затем они обвенчались в храме Большего Вознесения.