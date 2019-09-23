Мадуро не исключил возможности переговоров с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом и заявил, что его американского коллегу подвело его окружение.

«Конечно, да», – передает РИА «Новости» ответ Мадуро в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос, согласился бы он на переговоры с Трампом.

«Если бы однажды президент США решил исправить ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы, унаследованную им от Барака Обамы, я был бы готов начать процесс переговоров, чтобы попробовать создать отношения, основанные на уважении... Я, правда, считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась», – добавил Мадуро.

Он добавил, что «настало время перестать причинять Венесуэле вред».

Напомним, 3 августа Мадуро обратился в Совет Безопасности ООН в связи с поступающими со стороны США угрозами введения морской блокады против Боливарианской Республики.