Венесуэла пожаловалась СБ ООН на угрозы морской блокады со стороны США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в Совет Безопасности ООН в связи с поступающими со стороны США угрозами введения морской блокады против Боливарианской Республики.

Соответствующее поручение Мадуро дал постоянному представителю Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, передает ТАСС.

«Вся Венесуэла – как военные, так и гражданские – не приемлет и осуждает заявления Дональда Трампа о возможном карантине и блокаде», – заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Воды Венесуэлы останутся свободными и независимыми, и мы самостоятельно будем решать вопрос морской навигации», – подчеркнул Мадуро.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле введением морской блокады.

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