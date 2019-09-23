Отец Максима Виторгана отреагировал на эротический танец Собчак

Российский актер Эммануил Виторган, с сыном которого развелась телеведущая Ксения Собчак, прокомментировал ее эротический танец на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым.

Его спросили, «оценил» ли он «жаркие танцы» Собчак, передает НТВ.

«Это нормально. Люди разошлись, ничего страшного», – сказал Виторган-старший, пожелав Собчак «ее новой семье всего наилучшего».

Телеканал сообщает, что Эммануил Виторган «смущен», ведь Собчак – мать его двухлетнего внука Платона.

Виторган также отметил, что его сын «в этом смысле не очень покороблен» и не озлобился на Собчак.

Виторган-старший заявил, что Максим Виторган занят воспитанием сына, который все лучшее берет именно от отца, поскольку «Ксения очень занятой человек».

Кроме того, сообщается, что новая возлюбленная Максима Виторгана – 28-летняя актриса и певица Нино Нинидзе – понравилась его семье.