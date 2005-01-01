Виторган-старший рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак; он назвал супругу своего сына Максима Виторгана «роковой женщиной» и отметил, что обычно такие «плохо заканчивают».

«Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила», – сказал он в интервью «Вечерней Москве».

«Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона (сын Собчак и Максима Виторгана – прим. ВЗГЛЯД) все было прекрасно», – сказал Виторган.

Артист отметил, что знал Ксению еще ребенком, так как в свое время общался с ее родителями. По его словам, Собчак унаследовала от них «самые лучшие качества» и является «очень достойным человеком».

«Она дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято», – заключил артист.

Ксения Собчак и Максим Виторган, сын Эммануила Виторгана, поженились 1 февраля 2013 года, официально они до сих пор женаты, однако в марте объявили о прекращении отношений. Этому предшествовал ряд скандалов. Так, в январе Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым, причиной драки, по сообщениям СМИ, стала Ксения Собчак.

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