В РПЦ оценили совет протоиерея Смирнова по воспитанию детей

В Русской православной церкви расценивают как шутку совет протоиерея Димитрия Смирнова давать сквернословящим детям «по роже», заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Отец Димитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил», – приводит его слова РИА «Новости».

Кипшидзе подчеркнул, что протоиерей Смирнов является мягким человеком, который многие годы посвятил в том числе «реализации многочисленных социальных проектов, будучи в реальной жизни мягким, добрым и отзывчивым пастырем».

По его словам, для тех людей, кто лично знает протоиерея Дмитрия Смирнова, «эта шуточная фраза, конечно, не характеризует этого священника как способного применять насилие по отношению к детям».

Кипшидзе добавил, что РПЦ всегда выступала против тех способов воспитания, которые могут унизить достоинство ребенка или привести к нанесению какого-либо ущерба его здоровью.

Напомним, отвечая на вопрос, как отучиться сквернословить, протоиерей Димитрий Смирнов рассказал, что после того, как однажды один из воспитанников выругался при нем матом, он ему «дал по роже», и «вот он уже пять лет не ругается». Священник добавил, что это эффективный способ, но лучше обойтись без него.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД