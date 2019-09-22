После испытаний в Сирии прекращено производство 12 образцов российского вооружения

Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после того, как их испытания в ходе операции в Сирии оказались неудачными, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов, и не один, и не десять. Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения», – сказал он в интервью «Московскому комсомольцу».

Шойгу добавил, что через Сирию прошли «командиры полков, бригад, дивизий, командующие армиями, командующие войсками военных округов» и другие представители армии, в том числе профессорско-преподавательский состав почти всех высших военных учебных заведений.

Министр отметил, что после применения в САР прошли модернизацию в том числе крылатые ракеты «Калибр».

«Если говорить о применении высокоточного оружия, то, например, раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету «Калибр» требовалось столько времени, что цель могла уйти. А сегодня время загрузки полетного задания в «Калибр» уменьшилось, подчеркну, кратно. И эта работа на уменьшение времени для передачи целеуказаний ведется постоянно», – сказал он.

Напомним, ранее уже сообщалось о влиянии, которое оказала сирийская операция на развитие российского вооружения. В частности, модернизации подверглись с учетом опыта действий в этой стране боевые вертолеты.