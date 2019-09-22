Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии, сообщило издание «Никкэй».

Японская JXTG Nippon Oil & Energy получила уведомление о том, что сорт поставляемой из Саудовской Аравии нефти с октября будет изменен с легкой на среднюю и тяжелую. При этом никаких объяснений в связи с этим Saudi Aramco не предоставила. Стоимость такого сырья обычно ниже, однако его сложнее и дороже перерабатывать. Эксперты считают, что это может привести к росту цен на бензин в Японии до конца года, передает ТАСС.

В связи с изменениями в качестве саудовской нефти JXTG планирует начать покупать легкую нефть у Объединенных Арабских Эмиратов. Также компания полагает, что Саудовской Аравии не удастся восстановить производство в полном объеме до конца сентября, как это было заявлено.

Япония импортирует около 80% нефти из стран Ближнего Востока. Около половины от этого объема приходится на Саудовскую Аравию.

Накануне лидер йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси пригрозил Саудовской Аравии «смертоносными ударами в глубине территории» в том случае, если саудовская коалиция не прекратит бомбардировки и блокаду Йемена.

Напомним, в минувшую субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

В Тегеране назвали ложью обвинения со стороны США, а также предупредили о риске начала полномасштабной войны.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что атака дронов взорвет мировой рынок нефти.