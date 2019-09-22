В МИД Ирана назвали «позерством» решение США отправить войска на Ближний Восток

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал Соединенные Штаты за идею направить дополнительные подразделения ВС США на Ближний Восток под предлогом ухудшения обстановки в регионе после недавних атак на НПЗ в Саудовской Аравии.

Зариф подчеркнул, что негативно относится к решению США перебросить дополнительные подразделения на Ближний Восток, передает ТАСС.

«Я считаю, что это позерство», – заявил глава МИД Ирана в интервью CBS, добавив, что «все движется в неверном направлении».

При этом он не стал полностью исключать вероятность того, что действия США могут привести к полномасштабному военному конфликту.

«Я не уверен, что мы сможем избежать войны», – отметил Зариф, добавив при этом, что Иран не начнет боевые действия первым. «Но я уверен, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит», – подчеркнул иранский министр, который находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Накануне Пентагон объявил о переброске подкреплений на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда. Ранее стало известно, что Пентагон собрался перебросить на Ближний Восток дополнительные комплексы ПВО и ПРО, а также истребители и комплексы разведки.

Напомним, в минувшую субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако в США не поверили в эту версию, обвинив в причастности к атакам Иран.

В Тегеране назвали ложью обвинения со стороны США, а также предупредили о риске начала полномасштабной войны.

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