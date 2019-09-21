Австралия присоединится к программе НАСА по освоению Луны

Замглавы НАСА Джим Морхард и руководитель Австралийского космического агентства Меган Кларк подписали протокол, согласно которому Австралия присоединится к программе по освоению Марса и Луны.

Речь идет о проекте «Артемида», в котором стороны будут сотрудничать в области робототехники и автоматики, передает ТАСС.

«Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году», – отметил Морхард.

Новая лунная программа НАСА под название «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли в 2024 году и отправка астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Ранее НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System, которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.

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