Российские военные пострадали от психбольного в Таджикистане

В результате нападения психически больного человека в Таджикистане получили ранения и были госпитализированы двое военнослужащих 201-й российской военной базы, сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел в городе Бохтар, административном центре Хатлонской области. Российские военные находились вне части, в самом городе по личным делам, передает РИА «Новости».

Местный житель, состоящий на учете в местном психиатрическом диспансере, нанес им несколько ножевых ранений.

Уточняется, что раненые военнослужащие были доставлены в Душанбе и госпитализированы.

Ранее спецслужбы Таджикистана сообщили об аресте 12 террористов «Исламского государства*» (запрещенная в России организация), которые собирались осуществить взрыв в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе.