Российскую теннисистку отстранили за попытку уступить место в квалификации турнира

Российскую теннисистку Ирину Хромачеву отстранили на один месяц после того, как она попыталась уступить за деньги место в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе. Об этом говорится в сообщении на сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit (TIU).

Хромачева в марте предложила другой спортсменке за деньги занять свое место в первом раунде квалификации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы TIU.

Также Хромачеву условно дисквалифицировали на два месяца и оштрафовали на 3 тысячи долларов.

Ранее за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев была дисквалифицирована российская биатлонистка Маргарита Васильева.