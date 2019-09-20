Захарова отреагировала на резолюцию Европарламента об исторической памяти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятую Европарламентом резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», назвав ее набором ревизионистских утверждений и грубой фальсификацией истории.

«Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией – страной-агрессором – и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

Она отметила опасность «курса на политизацию и ревизию исторических фактов». «Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя «подретушированную» версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью. А она такова, что в ряде стран Европы реабилитируют нацистских преступников, проходят массовые шествия ветеранов «Ваффен-СС» и их сторонников, вольготно себя чувствуют неонацистские организации», – считает Захарова.

Кроме того, представитель ведомства предположила, что такое «жонглирование» фактами может подорвать веру европейцев, особенно молодежи, «в те самые «европейские ценности», о которых в Брюсселе так любят говорить».

«Считаем недопустимым искажение прошлого. История, по нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не использующих ее в своих узкокорыстных целях политиков», – заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент 535 голосами «за» при всего 66 «против» принял резолюцию о недопустимости пересмотра европейской истории.