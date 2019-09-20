Британцы отреагировали на прокат «Маши и Медведя» в лондонских кинотеатрах

Жители Лондона после просмотра новых серий российского мультсериала «Маша и Медведь» признались в любви к нему, и не увидели в нем «российской пропаганды».

«Мы хорошо знаем этот мультфильм, дети были рады тому, что его можно посмотреть в кино, на большом экране. Все довольны. Это очень хороший и динамичный мультфильм для детей, мои дочери, им 3 и 5, растут на нем и еще на нескольких российских мультсериалах, «Смешарики» там, «Фиксики». Жалко, время показа фильма не очень удобное, моя старшая в школе. Ну ничего, либо с мамой сходит в выходные, либо скачаем потом и посмотрим дома», – рассказал житель Лондона, сотрудник международной консалтинговой компании Александр, передает РИА «Новости».

Он также прокомментировал сведения СМИ о «кремлевской пропаганде» в мультсериале.

«Те, кто так отозвался о работе российских аниматоров, скорее всего, не видели сам фильм, а просто преследовали какую-то свою цель, это неприятно. А когда в Лондон российские театры приезжают, балет, опера, Гребенщиков – это что, тоже пропаганда?» – задался он вопросом.

Менеджер кинопоказов Vue UKand Ireland Джонни Карр заявил, что сеть кинотеатров гордится возможностью принять участие в праздновании 10-летнего юбилея «Маши и Медведя».

«Это уникальная возможность – увидеть любимых телевизионных персонажей в самом высоком качестве и с самым лучшим звуком, которые позволят и детям, и взрослым полностью окунуться в этот мир», – отметил он.

Джейми, мать 7-летней Кейти, рассказала, как познакомилась с мульсериалом.

«Мы давно любим «Машу», а на большом экране – это двойное удовольствие. Моя дочь начала смотреть сериал сначала на итальянском, у нас папа итальянец, и поэтому мы стараемся, чтобы она больше слышала язык. В Италии, кстати, «Маша» очень популярна, намного более популярна, чем тут. Многие дети даже ходят с рюкзаками с «Машей». А так, мне кажется, этот мультик – шутливое отображение безусловной любви, которую мы испытываем к нашим детям, и того хаоса, который они привносят в нашу жизнь. Я чувствую особую привязанность к Медведю», – сказала Джейми.

Она также заявила, что утверждение о наличии «кремлевской пропаганды» в сериале – «бред».

«Это что, потому что там используется русский фольклор? Это означает, что Винни Пух – агент британского империализма? Нет, это просто очаровательные истории, которые мы можем смотреть вместе с детьми и смеяться вместе с ними», – сказала она.

Напомним, российский мультсериал «Маша и Медведь» с 20 сентября вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании.