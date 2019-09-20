Британцы отреагировали на прокат «Маши и Медведя» в лондонских кинотеатрах

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20 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 18:17  |  vz.ru
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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...

Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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Зачем реанимировали самого опасного врага Советской армии

Дмитрий Дабб, кинокритик
С точки зрения Голливуда, Рэмбо стал самым сложным противником группировки СССР в Афганистане. Но в остальном США подозревали, что он является орудием в руках «пятой колонны» и хочет развалить страну изнутри. Теперь двойной агент возвращается. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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          • Скорее, союзник

          • Скорее, противник

          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
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          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Британцы отреагировали на прокат «Маши и Медведя» в лондонских кинотеатрах

                 20 сентября 2019, 18:08
              Фото: «Маша и Медведь»/Анимаккорд
              Текст: Алексей Дегтярев

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              Жители Лондона после просмотра новых серий российского мультсериала «Маша и Медведь» признались в любви к нему, и не увидели в нем «российской пропаганды».

              «Мы хорошо знаем этот мультфильм, дети были рады тому, что его можно посмотреть в кино, на большом экране. Все довольны. Это очень хороший и динамичный мультфильм для детей, мои дочери, им 3 и 5, растут на нем и еще на нескольких российских мультсериалах, «Смешарики» там, «Фиксики». Жалко, время показа фильма не очень удобное, моя старшая в школе. Ну ничего, либо с мамой сходит в выходные, либо скачаем потом и посмотрим дома», – рассказал житель Лондона, сотрудник международной консалтинговой компании Александр, передает РИА «Новости».

              Он также прокомментировал сведения СМИ о «кремлевской пропаганде» в мультсериале.

              «Те, кто так отозвался о работе российских аниматоров, скорее всего, не видели сам фильм, а просто преследовали какую-то свою цель, это неприятно. А когда в Лондон российские театры приезжают, балет, опера, Гребенщиков – это что, тоже пропаганда?» – задался он вопросом.

              Менеджер кинопоказов Vue UKand Ireland Джонни Карр заявил, что сеть кинотеатров гордится возможностью принять участие в праздновании 10-летнего юбилея «Маши и Медведя».

              «Это уникальная возможность – увидеть любимых телевизионных персонажей в самом высоком качестве и с самым лучшим звуком, которые позволят и детям, и взрослым полностью окунуться в этот мир», – отметил он.

              Джейми, мать 7-летней Кейти, рассказала, как познакомилась с мульсериалом.

              «Мы давно любим «Машу», а на большом экране – это двойное удовольствие. Моя дочь начала смотреть сериал сначала на итальянском, у нас папа итальянец, и поэтому мы стараемся, чтобы она больше слышала язык. В Италии, кстати, «Маша» очень популярна, намного более популярна, чем тут. Многие дети даже ходят с рюкзаками с «Машей». А так, мне кажется, этот мультик – шутливое отображение безусловной любви, которую мы испытываем к нашим детям, и того хаоса, который они привносят в нашу жизнь. Я чувствую особую привязанность к Медведю», – сказала Джейми.

              Она также заявила, что утверждение о наличии «кремлевской пропаганды» в сериале – «бред».

              «Это что, потому что там используется русский фольклор? Это означает, что Винни Пух – агент британского империализма? Нет, это просто очаровательные истории, которые мы можем смотреть вместе с детьми и смеяться вместе с ними», – сказала она.

              Напомним, российский мультсериал «Маша и Медведь» с 20 сентября вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании.


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