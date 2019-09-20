Экс-госсекретарь США заявил, что Нетаньяху многократно обманывал Трампа

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько раз «обводил вокруг пальца» Дональда Трампа.

Тиллерсон, занимавший пост госсекретаря США с февраля 2017 года по март 2018 года, рассказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько раз «обводил вокруг пальца» Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Le Monde.

Тиллерсон отметил, что Трамп немного наивен в отношениях с Нетаньяху. В тоже время премьер-министра Израиля он назвал «необычайно искусным» политиком, который иногда «следует принципам Макиавелли». «Когда имеешь дело с Биби (прозвище Биньямина Нетаньяху. – ИноТВ (RT)), всегда полезно иметь здоровый запас скептицизма в разговорах с ним», – сказал Тиллерсон. Он отметил, что Израиль с помощью дезинформации пытается склонить дело в свою пользу и убедить, что «мы хорошие, а они – плохие».

«Мы потом это объяснили президенту, чтобы он понял: «Вас обвели вокруг пальца». «Меня беспокоит, что настолько близкий и важный союзник так себя с нами ведет», – сказал экс-госсекретарь.

Напомним, Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США в середине марта 2018 года. В качестве причин отставки тогда называлось стремление Тиллерсона пойти на уступки КНДР. После этого Трамп и Тиллерсон обрушились друг на друга с критикой и оскорблениями.