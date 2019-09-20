Казахстанская компания прокомментировала сообщения о стекле в производимой ей соли

Казахстанский производитель соли «Славяночка» комания «Аралтуз» заявила, что сведения о наличии стекла в ее продукции, распространенные в соцсетях, не соответствуют действительности.

«Аралтуз» официально заявляет, что рассылаемая в последнее время в социальных сетях информация не соответствует действительности. Соль «Славяночка» содержит естественный нерастворимый осадок, состоящий из природных минералов – эпсомиты и астраханиты, которые абсолютно нейтральны для организма. Сырье, поступающее на переработку, – экологически чистое», – заявила компания, передает РИА «Новости».

По информации «Аралтуза», минерал, которые пользователи соцсетей приняли за стекло, и раньше был в их продукции в нормах нерастворимого остатка, оговоренного в ГОСТе.

Компания заверила, что ее соль проверяют независимые аккредитованные в ЕАЭС лаборатории с выдачей деклараций соответствия.

В «Аралтузе» отметили, что первоначально появлялись видеоролики о том, что компанию выкупили китайцы и начали добавлять туда вредные вещества «с целью уничтожения Казахстана».

«Данный миф был развеян, так как собственниками компании всегда были и являются в настоящее время казахстанские предприниматели», – подчеркнули в там.

«Следующим этапом, информационной войны стала волна на российском интернет-пространстве. Фейки стали активно размещать и рассылать аудио и видеозаписи о том, что в соли «Славяночка» (прежнее название – «Славяна») производства «Аралтуз» содержится стекло», – уточнили в компании.

В «Аралтузе» считают, что видеоролики могут быть признаками недобросовестной конкуренции или «стремлением некоторых блогеров повысить свои рейтинги в интернете путем вбрасывания скандальной информации».

Ранее СМИ сообщали, что блогер Дарья Демихова опубликовала свой эксперимент со «Славяночкой», в ходе которого насыпала содержимое пакетика в миску и залила кипятком, чтобы соль быстрее растворилась. По ее утверждению, на дне остался нерастворимый остаток, который якобы является измельченным стеклом.