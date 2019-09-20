Прапорщик продал на «Авито» имущество ФСБ

Военный суд Московского гарнизона отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ Артура Хайруллина, продавшего компоненты компьютеров одного из главных факультетов учебного заведения.

В 2016 году учебное заведение получило в свое распоряжение несколько новых помещений, в которых должен был разместиться факультет иностранных языков, но переехать в новостройку факультету полгода не удавалось, пишет «Коммерсант».

Чтобы имущество в здании не оставалось без присмотра, его описали и назначили ответственным прапорщика Айрата Хайруллина.

Принять у строителей аудитории и кабинеты и поставить их на баланс академии получилось лишь к осени 2018 года, но торжественный запуск учебного процесса на факультете иностранных языков вновь сорвался. Как рассказал суду замначальника факультета, 15 октября старший прапорщик Хайруллин пришел к нему в кабинет и сообщил, что не сумел сохранить вверенное ему имущество.

Проведенная инвентаризация показала, что почти во всех факультетских компьютерах отсутствуют процессоры и модули памяти.

Относительно целыми оказались только 20 системных блоков, но и в них, как установила позже экспертиза, штатные процессоры Pentium были заменены на «устройства неизвестного происхождения без маркировки».

О том, как расхищалась оргтехника ФСБ, Айрат Хайруллин, оформивший явку с повинной, подробно рассказал следствию. По словам прапорщика, получив в свое распоряжение несколько сотен новеньких компьютеров, он сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти на «Юле» и «Авито» «примерно за 25–30 тыс. рублей». При этом техник сообщил, что на первом этапе расхищения он еще рассчитывал купить и вернуть украденное, когда появятся деньги, которые он планировал заработать ставками на тотализаторе.

Как пишет издание, за год работы в должности прапорщик снял и продал всего 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тыс. рублей каждый и 505 модулей оперативной памяти стоимостью 1,5–2,5 тыс. рублей

Общий ущерб по делу суд определил в 7,273 млн рублей

Военный суд отнесся к прапорщику либерально и дал старшему технику четыре года колонии-поселения. Причем к месту отбывания наказания осужденный должен был добираться сам, а время поездки ему зачтут в срок наказания.

Напомним, 5 июля Московский гарнизонный военный суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности России за разбой в особо крупном размере.