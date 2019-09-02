Правительство решило отказаться от Красноярского экономического форума

Российские власти приняли решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ), вместо которого проведут форум национальных проектов, сообщил пресс-секретарь премьера России Олег Осипов.

«Такое письмо было направлено главе правительства, премьер-министр поддержал предложение», – передает слова Осипова ТАСС.

По его словам, первый форум национальных проектов планируют провести в Казани в 2020 году, второй состоится в 2021 году в Нижнем Новгороде.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, который возглавлял оргкомитет КЭФ-2019, сообщил, что «любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку» - и по содержанию, и по форме. В связи с тем, что в этом году Российский инвестиционный форум сосредоточился на теме нацпроектов, оргкомитет КЭФ также поставил задачу «перезагрузить» форум.

«Организаторы сосредоточились на кардинальном переформатировании содержательной программы форума. Эта задача была эффективно реализована как по составу экспертов и участников дискуссий, так и по тематике пленарной сессии и основных круглых столов. Тема повышения конкурентоспособности как в разрезе страны в целом, так и отдельных отраслей экономики, вывела КЭФ в федеральную повестку, перезапустив интерес к форуму», – добавил представитель Козака.

Он отметил, что решение о расформировании федерального оргкомитета Красноярского экономического форума пока не принималось.

Ранее о намерении отменить КЭФ сообщили СМИ.

Красноярский экономический форум – ежегодная экономическая конференция в России, организатором выступают правительства России и региона. Форум дважды проходил при участии премьер-министров России: Владимира Путина в 2012 году и Дмитрия Медведева в 2013 году. Впервые форум прошел в апреле 2004 года.