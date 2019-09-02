Школьница в Мордовии погибла от удара током от мобильного телефона

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели десятилетней девочки в Мордовии от удара током во время зарядки телефона, об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла 1 сентября в селе Большие Березники. 10-летнюю девочку ударило током, когда она пользовалась стоявшим на зарядке телефоном. Девочку нашла ее мать, которая вызвала бригаду скорой помоши, однако школьница скончалась в больнице. СК начал доследственную проверку обстоятельств происшествия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального СУСК.

«Чамзинским межрайонным следственным отделом по факту гибели 10-летней школьницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании мобильными устройствами», – уточняется в сообщении.

Ранее от удара током во время использования фена погибла киберспортсменка Лилия Новикова.