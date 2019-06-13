Стали известны подробности гибели в ванной звезды киберспорта

Девушка-игрок в Dota и интернет-покер Лилия Новикова погибла, когда сушила волосы, рядом с телом нашли включенный в розетку фен.

В день смерти она была в квартире одна – ее родители уехали за город. Они попросили соседку проверить квартиру после того, как дочь перестала выходить на связь. Пожилая соседка, у которой были запасные ключи, обнаружила тело, передает РЕН ТВ.

Также рядом с девушкой был обнаружен включенный в сеть фен. В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза.

Девушка погибла за несколько дней до своего дня рождения. 16 июня ей должно было исполниться 27 лет. В честь праздника геймерша планировала устроить онлайн-вечеринку.

Друг погибшей опубликовал во в соцсетях пост, где говорится, что на похороны позовут только близких, поэтому информация о месте и времени их проведения будет держаться в секрете.

Ранее сообщалось, что Лилию Новикову нашли мертвой в ванной в Москве со следами от электротравмы.

Погибшая 26-летняя Лилия Новикова, известная среди любителей онлайн-покера, как Лия, занималась киберспортом, была капитаном команд по игре Dota, играла в онлайн-покер и вела каналы в соцсетях об игре. Помимо покера увлекалась боксом, греблей и стрельбой из лука.