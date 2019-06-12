Звезда онлайн-покера найдена мертвой в ванной в Москве

Девушка-игрок в интернет-покер Лилия Новикова найдена мертвой в ванной, по предварительным данным, она погибла от удара током.

11 июня в ванной комнате квартиры на Кутузовском проспекте было обнаружено тело девушки 1992 года рождения. «При первичном осмотре на теле потерпевшей обнаружены следы электротравмы», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГСУ СК по Москве.

По факту начата доследственная проверка, в рамках которой проводится судмедэкспертиза.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, девушка получила удар током, когда сушила волосы феном. Погибшую обнаружила ее соседка.

«Родственники заволновались, когда девушка перестала отвечать на телефонные звонки и попросили соседку проверить ее. Та обнаружила тело», – рассказал собеседник.

По данным из открытых источников, погибшая - 26-летняя Лилия Новикова, известная среди любителей онлайн-покера как Лия. Занималась киберспортом, играла в онлайн-покер и вела каналы в соцсетях об игре. Помимо покера увлекалась боксом, греблей и стрельбой из лука.