Адвокаты активиста Котова попросили изменить ему меру пресечения

Защита Константина Котова попросила прокуратуру Москвы и Мосгорсуд смягчить ему меру пресечения и отпустить из СИЗО до заседания суда по жалобе на приговор. Об этом заявил адвокат Котова Алексей Липцер.

«Сегодня защитники Константина Котова обратились с ходатайством в прокуратуру Москвы и в Московский городской суд об изменении ему меры пресечения до рассмотрения судом апелляционных жалоб», – сказал Липцер ТАСС.

Активист Константин Котов 5 сентября был приговорен судом к 4 годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митинга.