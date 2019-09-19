В Крыму исключили получение НАТО доступа в Азовское море

В акватории Азовского моря исключено присутствие кораблей НАТО, заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

«Кораблям НАТО нечего делать в Азовском море и в наших территориальных водах. Есть определенные международные нормы, которые надо соблюдать. Кораблям НАТО категорически нечего делать у наших границ, тем более что в этом нет никакой необходимости. Хотеть они могут много чего, но такой возможности им предоставлено не будет», – передает слова Гемпеля РИА «Новости».

Гемпель отметил, что Азовское море является внутренним между Россией и Украиной, это закреплено в договоре. Заходы военных кораблей в него могут осуществляться только с согласия обеих сторон.

«В Россия согласия, учитывая враждебную позицию НАТО, никогда не даст», – заметил парламентарий.

Ранее на сайте НАТО появилась статья, рассказывающая о мерах обеспечения свободы судоходства. В ней говорилось о «недавних событиях в Персидском заливе и море Азимова».

Позже ошибка была исправлена – речь шла все-таки об Азовском море. Автор статьи Пол Бэкли утверждал, что для стран НАТО решающее значение имеет свобода доступа к морям.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД