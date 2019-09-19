В Нижневартовске задержали подозреваемых в связях с ИГ

В Ханты-Мансийском автономном округе задержаны трое подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство*».

Подозреваемых задержали в Нижневартовске, сообщил собеседник РИА «Новости».

«Работал центр по противодействию экстремизму УМВД с привлечением ФСБ. Ранее был задержан один человек, двоих задержали накануне... Решается вопрос об избрании меры пресечения», – добавил источник.

В среду ФСБ сообщила о задержании сторонника ИГ*, готовившего теракт в Дагестане.