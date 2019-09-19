Половина россиян стала реже пользоваться автомобилями

Половина россиян считает, что цены на бензин вынуждают реже пользоваться машиной, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, рассуждая о возможных причинах отказа от использования автомобиля, 47% опрошенных ставят на первое место высокую стоимость бензина, далее идут дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги (16%), финансовые трудности и попытки экономить (15%), загруженность дорог (14%), забота об окружающей среде (8%) и плохое состояние дорог (7%), передает РИА «Новости».

При этом автомобиль в семье есть у 67% россиян, причем в семье у 49% граждан одна машина, а у 18% – несколько. У 33% опрошенных автомобиля нет.

Водят автомобиль в семье преимущественно мужчины (78% против 34% женщин) и люди от 25 до 34 (65%) и от 35 до 44 лет (67%).

По данным опроса, 70% россиян, у которых есть машина, ездят на ней ежедневно, а в Москве и Петербурге каждый день садятся за руль лишь 55% водителей. Каждый пятый россиянин (21%) ездит на автомобиле несколько раз в неделю, еще 6% – несколько раз в месяц и 3% – раз в месяц и реже.

По данным исследования, если бы у тех, кто сам водит автомобиль в своей семье, была возможность вместо машины использовать другой вид транспорта, они бы отдали предпочтение велосипеду (43%).

Кроме того, водители были бы готовы пересесть на электрический автомобиль (33%), ему чаще отдают предпочтение молодые люди от 18 до 25 (51%).

Еще 10% назвали электромопед или электроскутер, электросамокат выбрали бы 9%, а электровелосипед – 6%.



Из тех, кто сам водит машину ежедневно или несколько раз в неделю, 22% сказали, что могли бы использовать автомобиль реже. Еще 22% не могут отказаться от частого использования машины, так как их работа связана с вождением. Среди причин использования машины респонденты также называли необходимость отвозить детей в школу, садик или на секции (14%), удаленность работы от дома (13%), потребность ездить на автомобиле в магазин или по личным делам (9%) и факторы комфорта и экономии времени (8%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 17 сентября среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, 26 августа Росстат сообщил, что в июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне.

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