Росстат сообщил о снижении цен на бензин

В июле 2019 года производители снизили стоимость бензина, снижение составило 0,8% против роста на 8,6% в июне, сообщил Росстат.

Бензин подешевел в 10 регионах, от 0,1% в Омской области до 5% в Оренбургской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.

При этом подорожание топлива затронуло семь субъектов России, в Саратовской области рост составил 1,2% в Якутии – 18,1%.

Бензин стал дешевле по сравнению с декабрем 2018 года на 5,6%, по сравнению с июлем прошлого года – на 8%.

Отмечается, что розничные цены в июле 2019 года превышали заявленные производителями в 2,1 раза против 1,9 раза в июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что в России вторую неделю подряд снижаются потребительские цены.