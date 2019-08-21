Потребительские цены в России снизились

В России вторую неделю подряд зафиксировано снижение потребительских цен, с 13 по 19 августа оно составило 0,1%, с начала августа до 19 августа – 0,2%, сообщил Росстат.

Кроме того, в период с 6 по 12 августа ускорилась недельная дефляция – с 0,06% до 0,09%, при том, что с 30 июля по 5 августа инфляция была нулевая. Так, на протяжении последних четырех недель Росстат фиксировал недельную дефляцию три раза. До этого она была зафиксирована лишь в сентябре 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

За неделю цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,9%, в частности на помидоры – на 8,7%, картофель и морковь – на 6,6%, лук – на 6,3%.

На сахар цены упали на 0,9%, на баранину – на 0,5%, на молоко – на 0,4%, на свинину – на 0,3%, на подсолнечное масло – на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Ранее Минэкономразвития заявило, что в августе ожидает дефляцию в интервале 0-0,2% с замедлением общей годовой инфляции до 4,4-4,5%.