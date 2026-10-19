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Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей
Кибермошенники похитили у жительницы Москвы рекордные 450 млн рублей
Рекордная сумма похищенных злоумышленниками средств у жительницы Москвы составила 450 млн рублей, сообщил глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по городу Антон Кононенко.
«Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд – 450 млн рублей», – рассказал Кононенко ТАСС.
Представитель ведомства уточнил, что жертвой рекордного обмана стала женщина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД составили алгоритм действий после звонка телефонных мошенников.
В четверг правоохранительные органы рассказали о самом длительном дистанционном мошенничестве.
Ранее злоумышленники освоили подделку голосов с помощью искусственного интеллекта.