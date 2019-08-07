МЭР спрогнозировал дефляцию в России

Минэкономразвития с высокой вероятностью ожидает в августе дефляцию в России в пределах 0,2%, а годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%, сообщили в ведомстве.

«В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от минус 0,2% месяц к месяцу до 0,0% месяц к месяцу), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции», – передает РИА «Новости» текст обзора МЭР «Картина инфляции. Август».

В конце июля Росстат сообщил о дефляции, которая наблюдалась в течение недели впервые с 2017 года.

Напомним, во вторник в Росстате заявили, что годовая инфляция в июле замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце.