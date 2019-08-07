МЭР спрогнозировал дефляцию в России

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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Зеленский зачищает украинскую армию от людей Порошенко

Генерал Владимир Кравченко имеет крайне антироссийские политические пристрастияФото: facebook.com/kommander.nord
Назначенному еще Порошенко генералу Сырскому всего три месяца довелось возглавлять украинскую группировку в Донбассе – новый президент Украины утвердил на эту должность своего человека. Чем известен генерал Кравченко, какие политические взгляды он исповедует – и зачем Зеленский начал в руководстве ВСУ кадровые перестановки? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Зачем США продолжают санкционную войну с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп давно готов заключить с Москвой «пакетную сделку». Однако большая часть конгрессменов не поддерживает его прагматизм и готова продолжать санкционную войну с Россией. До последней капли американской репутации. Подробности...

Им не нужен диалог, им нужна конфронтация

Алексей Алешковский, сценарист
Мечтается, что у нас когда-нибудь будут системные «патриоты» и системные «либералы», между которыми будут распределяться голоса населения. Но вот с организацией «либералов», которые оказались бы любезны народу, у нас совершеннейшая засада. Подробности...
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Быть идеалистом – обязательно для капиталиста

Сергей Мардан, публицист
Когда героями вечерних новостей станет человек, который кормит стариков, или ремонтирует сельскую школу, или отправляет учиться в университет сирот – тогда можно будет считать, что в стране все правильно. Подробности...
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              МЭР спрогнозировал дефляцию в России

              7 августа 2019, 10:54

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Минэкономразвития с высокой вероятностью ожидает в августе дефляцию в России в пределах 0,2%, а годовая инфляция замедлится до 4,4-4,5%, сообщили в ведомстве.

              «В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от минус 0,2% месяц к месяцу до 0,0% месяц к месяцу), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5% год к году. Дефляция по итогам месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции», – передает РИА «Новости» текст обзора МЭР «Картина инфляции. Август».

              В конце июля Росстат сообщил о дефляции, которая наблюдалась в течение недели впервые с 2017 года.

              Напомним, во вторник в Росстате заявили, что годовая инфляция в июле замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце.


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