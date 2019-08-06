Годовая инфляция в России замедлилась за июль

Годовая инфляция в июле замедлилась до 4,6% с 4,7% в предыдущем месяце, заявили в Росстате.

Потребительские цены в июле 2019 года поднялись на 0,2%, говорится в материалах ведомства, передает ТАСС.

При этом стоимость продовольственных товаров снизилась на 0,3%, непродовольственные стали дороже на 0,2%, услуги – на 0,9%.

В конце июля Росстат сообщил о дефляции, которая наблюдалась в течение недели впервые с 2017 года.