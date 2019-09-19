Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн рассказал о дружеских отношениях между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Дружественные контакты председателя Си Цзиньпина и президента Путина произвели глубокое впечатление на всех. <...> Вместе ездили в поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, жарили блины, что широко обсуждалось общественностью», – рассказал Лэ Юйчэн в интервью Bloomberg.

Он также напомнил, что за прошедшие шесть лет лидеры провели 30 встреч, в среднем по пять раз в год, передает РИА «Новости».

Кроме того, замминистра рассказал, какой подарок сделал российский президент на 66-летие Си Цзиньпина.

«15 июня, во время саммита СВМДА в Душанбе, президент Путин специально привез торт из Москвы, с которым отправился в резиденцию председателя Си Цзиньпина, чтобы поздравить его с днем рождения. Это было очень красивое поздравление», – отметил Лэ Юйчэн.

По его словам, лидеры вместе ели торт и выпили по бокалу, обсуждая дружбу стран.

Ранее Путин в ходе пятого Восточного экономического форума отметил вклад КНР в экономику Дальнего Востока, а также попросил передать «самый искренний и дружеский привет председателю Си Цзиньпину».