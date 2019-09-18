В концерне «Калашников» сменился гендиректор

Временным главой концерна «Калашников» (входит в Ростех) стал экс-управляющий директор площадки концерна в Ижевске Дмитрий Тарасов.

«На должность исполняющего обязанности генерального директора группы компаний «Калашников» назначен Дмитрий Тарасов, ранее занимавший должность управляющего директора площадки АО «Концерн «Калашников» в Ижевске», – говорится в сообщении ресурса Kalashnikov media.

Дмитрий Тарасов родился 30 мая 1983 года в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (ИжГТУ), факультет менеджмента. В 2010 году в ИжГТУ получил ученую степень кандидата экономических наук. С 2014 по 2016 годы был директором оружейного производства АО «Концерн «Калашников».

В мае «Калашников» сообщил о завершении апробации новейшего пулемета РПК-16.