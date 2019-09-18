Останки 20 человек обнаружены рядом с ТРЦ под Краснодаром

Местные жители обнаружили останки порядка 20 человек в районе торгово-развлекательного центра под Краснодаром.

По информации источника в правоохранительных органах, житель Новой Адыгеи купил землю для своего участка в районе ТРЦ «Мега». После того, как привезенную землю высыпали на участке, в ней обнаружили старые останки людей, передает «Кубань ТВ».

Останки найденных людей, вероятно, относятся к неизвестному братскому захоронению времен Великой Отечественной войны. Более точную информацию должны дать правоохранители и специалисты.

Представитель СУ СК России по Краснодарскому краю сообщил РИА «Новости», что грунт с останками был взят в Краснодарском крае, однако обнаружены они были уже в Адыгее, поэтому проверкой занимаются ведомства республики.

Ранее в районе поселка Зимино в Ленинградской области было обнаружено захоронение 69 солдат и офицеров, которые погибли 1940 году во время советско-финской войны.