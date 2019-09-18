Уничтоженные в КБР боевики планировали теракт

Двое боевиков, которые были уничтожены в Кабардино-Балкарии в ходе контртеррористической операции, планировали совершить теракт, подтвердили в информационном центре Национального террористического комитета (НАК).

«Личности боевиков предварительно установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить преступления террористической направленности на территории республики», – передает ТАСС сообщение НАК.

Напомним, ранее во вторник стало известно, что в ходе КТО в Кабардино-Балкарии ликвидированы двое боевиков.

На месте операции было обнаружено самодельное взрывное устройство.

В оперативном штабе КТО сообщили, что подозреваемые вынашивали планы совершения преступлений террористической направленности.