Бетономешалка упала в Водоотводный канал в Москве

В Москве бетономешалка упала в Водоотводный канал, сообщают СМИ.

На видеозаписи с места инцидента видно, что съехавшая с дороги машина завалилась набок. Водителя достали из воды, ему оказана медицинская помощь, передает РЕН ТВ.

Автомобиль направлялся на стройку, которая ведется поблизости.