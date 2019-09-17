Американцы не исключили столкновения своего надувного модуля со спутником СССР

Есть вероятность того, что надувной модуль Genesis-2 столкнется в космосе с советским военным спутником «Космос-1300», сообщила со ссылкой на ВВС США компания Bigelow Aerospace, разработавшая Genesis-2.

Вероятность столкновения, которое может произойти через 15 часов, оценивают в 5,6%, передает РИА «Новости».

Как заявила Bigelow Aerospace, вероятность хоть и мала, но сама возможность столкновения указывает, что низкая околоземная орбита становится все более замусоренной.

Нефункционирующий «Космос-1300», как свидетельствуют открытые источники, является спутником радиоэлектронной разведки. Он был запущен в 1981 году.

Genesis-2 запустили в 2007 году для тестирования технологий коммерческих космических станций.

В 2009 году произошло столкновение американского телекоммуникационного спутника Iridium и нефункционирующего российского военного аппарата «Космос-2251». США признали, что столкновение произошло по их вине.

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