Возбуждено дело против сбросившей двух детей с моста в Москве женщины

Следователи в Москве возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в том, что она сбросила с моста двух детей, сообщает Следственный комитет.

«По данным следствия, в период с 16 на 17 сентября 2019 года женщина, находясь на мосту, расположенном по проспекту Защитников города Москвы, перекинула через парапет моста двух малолетних детей, которые упали на твердый участок местности. После этого женщина попыталась совершить суицид, однако ее остановили прохожие», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних детей».

Детей доставили в медучреждение, где им оказывается медицинскую помощь, женщину отправили в психиатрическую лечебницу.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что женщина сбросила ребенка с Некрасовского моста в Москве.

В августе в Саранске задержали мужчину, пытавшегося выбросить из окна пятимесячную дочь.