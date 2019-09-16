Захарова объявила конкурс на написание музыки на ее стихи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее стихи.

«Друзья. Вот и настал этот момент. Больше молчать не могу. Терпела. Думала, что получится себя пересилить. Но ничего нет хуже, чем стоять на горле у собственной песни. Это сильнее меня. Откладывать больше невозможно», – написала Захарова в Facebook.

Позже в эфире «Русского радио» она уточнила, что песня должна быть в стиле лезгинки, передает РИА «Новости».

Ранее на форуме «Машук» Захарова посетила секцию кавказских танцев и станцевала там лезгинку.

Песни на стихи официального представителя МИД выходили и прежде. Так, в ноябре 2018 года Мария Захарова сообщила о новой песне на ее слова, которую исполняет певица Зара.