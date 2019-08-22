Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посетила секцию кавказских танцев на форуме «Машук», который проходит в Пятигорске.

Видео танца Захаровой было опубликовано в Twitter ведомства.

Напомним, форум «Машук» проходит в Пятигорске, где у подножия горы Машук развернут лагерь для реализации образовательной и культурной программы. В нем принимают участие около 3000 молодых людей из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, иных субъектов России и стран ближнего зарубежья.

Ранее участники форума показали гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.