Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе

Участники форума «Машук» в Пятигорске показали гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.

Представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева рассказала, что «робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели», передает РИА «Новости».

Робот-танцор является талисманом команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии.

Кроме робота Рогозину показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб «Другой взгляд» из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.

Глава Роскосмоса приехал на форум в футболке с изображением робота «Федора» и надписью «За мной не заржавеет».

Рогозин заявил на встрече с участниками форума, что Роскосмос может развернуть на Северном Кавказе центр подготовки космонавтов по горной и парашютной подготовке, передает ТАСС.

Напомним, в юбилейном форуме «Машук» принимают участие 3 тыс. молодых людей из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, иных субъектов России и стран ближнего зарубежья.

Цель форума в 2019 году – формирование у участников вектора развития «Счастливый и самореализовавшийся человек на своей комфортной и современной территории» путем создания команд и сетевых проектов по реализации «точек роста» СКФО и развития личностного потенциала участников форума.

Форум является одним из центральных событий молодежной политики в Северо-Кавказском федеральном округе.