Вышла новая песня на слова Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вышла новая песня на ее слова, ее исполнила певица Зара.

«Новая песня. Свершилось. Музыка Макса Фадеева. Текст мой. Поет или, лучше сказать, живет Зара», – написала Захарова в своем Facebook.

Она также опубликовала видеозапись песни, исполненной Зарой на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

В июле Захарова рассказала, что написала текст для песни Кати Лель под названием «Сполна».