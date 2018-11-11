Вышла новая песня на слова Марии Захаровой

Взгляд
11 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
Разделы

Украина наносит новый удар по «Северному потоку»

Разгорается новая арбитражная война Газпрома с Украиной Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Швейцарский суд по просьбе Украины лишил Газпром доходов от операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Правда, Нафтогазу радоваться рано: все средства от этих компаний будут идти не на Украину, а швейцарским приставам. Помешает ли это работе «Северного потока» и стройке «Северного потока – 2»? Подробности...
Перейти а раздел…

США провоцируют смену ядерной доктрины России

Есть мнение, что выход США из договора может сделать систему ответного ядерного удара «Периметр» неэффективнойФото: mil.ru
В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России. Подробности...
Перейти а раздел…

Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
Перейти а раздел…

В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет

Борьба с эйджизмом, в отличие от борьбы с сексизмом или расизмом, не на слуху, хотя проблема эта не надуманнаяФото: Fabrizio Bensch/Reuters
В Нидерландах слушается уникальное дело человека, доказывающего суду, что он на двадцать лет моложе своего возраста, следовательно, записанный в документах год рождения можно и нужно менять. Этот случай легко посчитать курьезом, но на практике речь идет о серьезной экономической и общественной проблеме, которая не миновала и Россию. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Быть довольной уткой или настрадавшимся лебедем?

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Взрослому читателю сказка Андерсена задает очень непростой вопрос: кем он хочет видеть своего птенца, да и себя самого? Здоровой и всем довольной уткой – или настрадавшимся, не верящим в себя красавцем-лебедем? Не загубит ли он лебедя, выращивая счастливую утку? Подробности...

Правоохранительную систему разрушает старая болезнь

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поздоровался с Трампом в Париже
          В Австрии выявили еще одного «русского шпиона»Сторонник диалога с Россией впервые за 29 лет проиграл выборы в Конгресс СШАМеркель обвинили в срыве планов Украины по вступлению в НАТОКонструктор рассказал о технологии невидимости Су-57
          Во Франции нашли способ спасти российский «газопровод раздора»Путин привез в Париж российский лимузинГрузовикам и автобусам разрешили ездить на летней резине круглый годУкраинский историк объяснил «идиотизм» претензий Киева на Кубань
          В Германии раскрыли заговор военныхЖена Мамаева пожаловалась на новые угрозы выложить ее «горячее видео»Синоптики предупредили об арктических морозах в МосквеОбнаженная активистка попыталась остановить кортеж Трампа в Париже

          Главная тема


          Чем на самом деле является заговор немецких спецназовцев-неонацистов

          #metoo


          Захарова опубликовала фото с «домогательствами» Макрона к Трампу

          россия в космосе


          Рогозин предложил испытывать систему спасения космонавтов на разработчиках

          особый день


          Стало известно, что происходило до изнасилования дознавательницы в Уфе

          Видео

          кто виноват


          Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

          секретная миссия


          Стала известна роль «хозяина ЧВК Вагнера» на встрече Шойгу и Хафтара

          «жест доброй воли»


          Токио предлагает России передать Японии часть Курил

          костюм Balenciaga


          Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы полицейский пошел по пути Цеповяза

          злаки и культуры


          В Литве разозлились из-за импорта «враждебной» гречки

          «Пьяный сверхчеловек»


          Андрей Бабицкий: Триумфального возвращения общественного судии не произошло

          «Православный троцкизм»


          Елена Чудинова: Еще лет десять жизни – и нормальных людей не останется вовсе

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?

          Вышла новая песня на слова Марии Захаровой

          11 ноября 2018, 13:24

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что вышла новая песня на ее слова, ее исполнила певица Зара.

          «Новая песня. Свершилось. Музыка Макса Фадеева. Текст мой. Поет или, лучше сказать, живет Зара», – написала Захарова в своем Facebook.

          Она также опубликовала видеозапись песни, исполненной Зарой на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

          В июле Захарова рассказала, что написала текст для песни Кати Лель под названием «Сполна».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............