Победители «Лидеры России» запустили проект «Завтрак с наставником»

В Москве стартовал новый проект сообщества победителей конкурса «Лидеры России» – клуба «Эльбрус», получивший название «Завтрак с наставником». Победители проекта встретились с председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым.

«Мне интересно было получить срез по вопросам, репликам и планам молодой, амбициозной прослойки руководителей, работающих в разных компаниях, индустриях, географии. Их взгляды отражают ход мыслей и амбиции управленцев. С одной стороны, они уже многого достигли, с другой – есть еще некоторые иллюзии. Поэтому, со своей стороны, я рад возможности помочь ответами на вопросы Лидеров или в чем-то предвосхитить их слишком большие ожидания», – отметил Дмитрий Конов, назвав «Лидеры России» «большим и интересным конкурсом».

Участие в первом «завтраке с наставником» приняли 26 победителей конкурса «Лидеры России» из разных регионов страны. В ходе неформальной встречи Конов ответил на вопросы участников клуба «Эльбрус» о бизнесе, инструментах вовлечения сотрудников в процесс преобразований, развитии soft skills в крупных компаниях, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

До конца года планируется провести несколько таких завтраков.

Один из участников встречи, советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев заявил, что «Завтрак с наставником» – это возможность пообщаться с руководителями высокого уровня и задать вопросы, которые интересны не только с точки зрения личного и профессионального роста, но и для регионов.

«Я очень надеюсь, что по результатам этого диалога появятся и буду реализованы новые инициативы. Такой формат общения давно обсуждался среди участников клуба, и то, что у нас сегодня стартовал этот проект – новая веха в развитии сообщества «Лидеров России» и клуба «Эльбрус», – добавил он.

Наставниками для победителей конкурса «Лидеры России» 2018-2019 выступили 93 ведущих управленца страны.

«Конкурс «Лидеры России» задумывался, в том числе, для создания нового социума, где люди могут общаться, обмениваться знаниями, хотят идти вперед и учиться. Поэтому общение практиков, руководителей компаний, политиков, общественных персон, которые готовы делиться своими знаниями и опытом вне самого конкурса – очень важно», – подчеркнул замминистра энергетики России, член исполкома клуба «Эльбрус» Павел Сорокин.