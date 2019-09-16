В МИД заявили о способности России сдерживать США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что новые российские системы вооружений нацелены на стратегическое сдерживание США.

«Мы неоднократно уже говорили, что в дорогостоящую гонку вооружений мы себя втянуть не позволим. И те новые системы, которые уже созданы у нас, надежнейшим образом обеспечивают нашу безопасность на десятилетия вперед. Логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна, и эти средства как раз и предназначены для решения подобных задач», – заявил дипломат в эфире НТВ, передает ТАСС.

По его словам, Россия и НАТО должны обсудить тему опасных военных инцидентов на море и в воздухе и усовершенствовать договоренности на эту тему.

«В современных условиях риск связан и с тем, что эскалация может возникнуть быстро, что эскалация может произойти вследствие неправильного понимания мотивов или намерений друг друга», – сказал Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил НАТО в дестабилизации ситуации на Балканах.