В ЛНР опровергли арест главы МВД Корнета

«Это фейк. Все это неправда», – заявил газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на минских переговорах Родион Мирошник, комментируя информацию украинских СМИ об увольнении и аресте главы министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Корнета.

Опровергли информацию и на горячей линии главы ЛНР. «Это неправдивая информация. Все на своих местах, все работают», – сказал газете ВЗГЛЯД оператор горячей линии.

Ранее украинский портал «ОстроВ» со ссылкой на источники сообщил, что глава министерства внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет смещен с должности и арестован.

По данным издания, по месту жительства и работы Корнета и его заместителей проходят обыски. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как утверждает издание, Корнет якобы готовился сбежать в Россию. Этому предшествовал конфликт с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Газета ВЗГЛЯД в 2017 году подробно писала о новой власти в ЛНР и отношениях Пасечника и Корнета.