Названа причина гибели восьми человек при пожаре в Красноярске

Погибшие во время пожара в Красноярске люди не смогли открыть входную дверь, сообщил первый вице-мэр города Владислав Логинов.

«В квартире находилось восемь человек. Получилось так, что заперли дверь изнутри и открывать ее можно только ключом, и те гости, которые приехали, не смогли открыть», – пояснил чиновник, передает ТАСС.

Он отметил, что электроснабжение дома находится в исправном состоянии, замечаний к содержанию дома нет.

«Здесь скорее всего сработал человеческий фактор. Квартира находится в аренде, собственник в Ачинске, соответственно лично контроль за своим помещением не осуществлял», – сказал Логинов. Он добавил, что в помещении не делалась перепланировка.

Согласно данным следствия, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание проводки.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе пожара погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов и четверо детей.